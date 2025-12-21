Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

З 22 по 28 грудня в Україні очікується морозна погода та зимові опади

Цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 грудня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -3°..-5°, вдень -1°..+2°. Хмарно, місцями сніг.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-2°. Хмарно, невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року фото 1

23 грудня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Сніг, ожеледиця.
  • на півдні: Температура вночі -2°..+1°, вдень +1°..+4°. Дощ з мокрим снігом.
  • на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, помірний сніг.
  • на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно, без істотних опадів.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-3°. Хмарно, сніг.
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року фото 2

24 грудня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Невеликий сніг.
  • на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-6°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-4°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року фото 3

25 грудня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -4°..-6°. Ясно, морозно.
  • на півдні: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..+1°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-7°. Ясно, потужний мороз.
  • у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-5°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -4°..-5°. Ясно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року фото 4

26 грудня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -5°..-7°. Хмарно, часом сніг.
  • на півдні: Температура вночі -5°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно.
  • на заході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-6°. Хмарно, сніг.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-8°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-6°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -9°..-11°, вдень -5°..-6°. Хмарно.
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року фото 5

27 грудня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-8°. Сніг, пориви вітру.
  • на півдні: Температура вночі -6°..-8°, вдень -2°..-4°. Мокрий сніг, ожеледь.
  • на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-7°. Помірний сніг.
  • на сході: Температура вночі -14°..-17°, вдень -7°..-9°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-7°. Сніг, хуртовина.
  • у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -6°..-7°. Сніг, місцями хуртовина.

28 грудня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -7°..-10°. Ясно, потужний мороз.
  • на півдні: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-9°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі -16°..-19°, вдень -9°..-12°. Ясно, сильний мороз.
  • у центрі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-8°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -7°..-8°. Сонячно, дуже холодно.

