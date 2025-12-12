Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 12 грудня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 12 грудня 2025
Прогноз погоди на 12 грудня
Вдень на південному сході, а також місцями в західних та північних регіонах пройдуть незначні дощі

У п'ятницю, 12 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, що принесуть хмарну погоду. Вночі в південних, східних та центральних областях очікуються помірні дощі, а на сході країни можливий мокрий сніг. Вдень на південному сході, а також місцями в західних та північних регіонах пройдуть незначні дощі, в інших частинах країни опадів не буде. На Закарпатті та в Карпатах місцями може з'явитися туман.

Температура вночі коливатиметься в межах 1-6° тепла, вдень становитиме +4..+9°, на півдні країни може піднятися до +12°. Найпрохолодніше буде на сході та в Карпатах, де вночі температура може опускатися до 2° морозу, а вдень залишатиметься в межах 0-5° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

прогноз погоди погода

