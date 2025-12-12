В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 12 грудня 2025

Вдень на південному сході, а також місцями в західних та північних регіонах пройдуть незначні дощі

У п'ятницю, 12 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, через територію України з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, що принесуть хмарну погоду. Вночі в південних, східних та центральних областях очікуються помірні дощі, а на сході країни можливий мокрий сніг. Вдень на південному сході, а також місцями в західних та північних регіонах пройдуть незначні дощі, в інших частинах країни опадів не буде. На Закарпатті та в Карпатах місцями може з'явитися туман.

Температура вночі коливатиметься в межах 1-6° тепла, вдень становитиме +4..+9°, на півдні країни може піднятися до +12°. Найпрохолодніше буде на сході та в Карпатах, де вночі температура може опускатися до 2° морозу, а вдень залишатиметься в межах 0-5° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.

