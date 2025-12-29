Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
У Києві очікується ожеледиця на дорогах
фото: glavcom.ua

Влада міста та рятувальники закликають киян бути максимально обережними, аби уникнути травматизму та аварійних ситуацій

Завтра, 30 грудня, у Києві очікується значне погіршення погодних умов. Український гідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах, через що введено I рівень небезпечності (жовтий). Про це інформує «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 30 грудня

  • Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг (вдень – місцями).
  • Температура: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° морозу.
  • Вітер: західний, 7–12 м/с.

Влада міста та рятувальники закликають киян бути максимально обережними, аби уникнути травматизму та аварійних ситуацій.

Рекомендації для водіїв: як уникнути ДТП 

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: як не впасти на слизькій дорозі 

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

У КМДА нагадали, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн.

Сьогодні, 29 грудня, у Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: Укргідрометцентр Київ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
7 грудня, 20:00
Синоптикиня повідомила, що з 10-го по 13-те грудня очікується тепла погода
На Україну насувається сніг
8 грудня, 15:47
Прогноз погоди на 14 грудня
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
14 грудня, 06:00
За словами касирки магазину, кияни купляють ялинку 30-31 грудня і повертають після свят
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
1 грудня, 12:37
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
9 грудня, 17:08
Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
20 грудня, 15:59
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
27 грудня, 05:49
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
27 грудня, 09:31
Січень 2026 обіцяє холодніший старт року
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
25 грудня, 15:21

Новини

Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей
Аварійні відключення на лівому березі Києва тривають: ДТЕК оновив дані про стан мережі
Аварійні відключення на лівому березі Києва тривають: ДТЕК оновив дані про стан мережі
Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця
Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця
Готував удари по столичних ТЕЦ: у Києві затримано агента спецслужб РФ та Білорусі
Готував удари по столичних ТЕЦ: у Києві затримано агента спецслужб РФ та Білорусі
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua