Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня

Завтра, 30 грудня, у Києві очікується значне погіршення погодних умов. Український гідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах, через що введено I рівень небезпечності (жовтий). Про це інформує «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 30 грудня

Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг (вдень – місцями).

Температура: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° морозу.

Вітер: західний, 7–12 м/с.

Влада міста та рятувальники закликають киян бути максимально обережними, аби уникнути травматизму та аварійних ситуацій.

Рекомендації для водіїв: як уникнути ДТП

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: як не впасти на слизькій дорозі

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

У КМДА нагадали, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн.

Сьогодні, 29 грудня, у Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.