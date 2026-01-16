Головна Країна Суспільство
В Україні вітряно та невеликий сніг – погода на 16 січня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні вітряно та невеликий сніг – погода на 16 січня 2026
Прогноз погоди на 16 січня
фото: glavcom.ua

У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу

У п'ятницю, 16 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на сході та південному сході країни вночі помірний, вдень невеликий сніг; на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, в північних та Вінницькій областях місцями 20-23°, вдень 9-14° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

В Україні вітряно та невеликий сніг – погода на 16 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів На дорогах місцями ожеледиця Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, місцями 23°, вдень 9-14° морозу; у Києву вночі 15-17°, вдень 11-13° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

В Україні вітряно та невеликий сніг – погода на 16 січня 2026
В Україні вітряно та невеликий сніг – погода на 16 січня 2026
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 січня 2026: традиції та молитва
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині

