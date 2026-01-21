Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них не варто, переконує синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха
фото: glavcom.ua

Є прикмети, які фактично є спостереженнями за природними процесами. Класичний приклад – низький політ ластівок перед дощем

Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них як на прогноз не варто, особливо в умовах зміни клімату. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, до народних прикмет слід ставитися вибірково. Частина з них має цілком реальне фізичне пояснення, тоді як інші є лише статистичними спостереженнями, не підтвердженими наукою. «Йдеться, зокрема, про прикмети, прив’язані до конкретних дат або свят – мовляв, якщо сьогодні така погода, то такою ж вона буде й далі. На такі спостереження нині орієнтуватися не варто», – зазначила вона.

Синоптикиня пояснила, що подібні прикмети можуть випадково справдитися, однак жодної науково доведеної закономірності в них немає. Ба більше, через зміну клімату атмосферні процеси над територією України стають дедалі мінливішими, а звичні сезонні сценарії часто порушуються.

Водночас, за словами Птухи, існують і прикмети, які фактично є спостереженнями за природними процесами. Класичний приклад – низький політ ластівок перед дощем.

«Це пов’язано зі зниженням атмосферного тиску: комахи опускаються ближче до землі, і птахи летять за ними. У таких випадках ми маємо не містичну прикмету, а цілком логічне пояснення», – підкреслила синоптикиня.

Раніше «Главком» писав, що найхолодніша ніч на минулому тижні була зафіксована на Житомирщині та Київщині, де стовпчики термометрів опустилися до позначки -23°C. Головний синоптик Черкащини Віталій Постригань наголошує, що це ще не межа, і найближча ніч може бути ще суворішою. Метеоролог підтвердив прогнози своєї колеги Наталки Діденко щодо природи цього явища і закликав відмовитися від застарілих географічних назв на користь коректного терміна – Азійський антициклон.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр погода Наталія Птуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
19 сiчня, 16:26
Грузія передала Україні дев’ять генераторів
Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 
29 грудня, 2025, 17:41
СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Температури цієї зими не виходять за межі історичних значень
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
Сьогодні, 00:11
В деяких регіонах України ще очікується холодна погода
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
Сьогодні, 04:26
На даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
27 грудня, 2025, 16:14
Синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, чого чекати українцям у третій декаді січня 2026 року
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні інтерв'ю
Вчора, 19:00

Суспільство

Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Аварійні відключення світла запроваджено 21 січня 2026 року у низці областей
Аварійні відключення світла запроваджено 21 січня 2026 року у низці областей
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua