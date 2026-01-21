Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині

Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них не варто, переконує синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха

Є прикмети, які фактично є спостереженнями за природними процесами. Класичний приклад – низький політ ластівок перед дощем

Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них як на прогноз не варто, особливо в умовах зміни клімату. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, до народних прикмет слід ставитися вибірково. Частина з них має цілком реальне фізичне пояснення, тоді як інші є лише статистичними спостереженнями, не підтвердженими наукою. «Йдеться, зокрема, про прикмети, прив’язані до конкретних дат або свят – мовляв, якщо сьогодні така погода, то такою ж вона буде й далі. На такі спостереження нині орієнтуватися не варто», – зазначила вона.

Синоптикиня пояснила, що подібні прикмети можуть випадково справдитися, однак жодної науково доведеної закономірності в них немає. Ба більше, через зміну клімату атмосферні процеси над територією України стають дедалі мінливішими, а звичні сезонні сценарії часто порушуються.

Водночас, за словами Птухи, існують і прикмети, які фактично є спостереженнями за природними процесами. Класичний приклад – низький політ ластівок перед дощем.

«Це пов’язано зі зниженням атмосферного тиску: комахи опускаються ближче до землі, і птахи летять за ними. У таких випадках ми маємо не містичну прикмету, а цілком логічне пояснення», – підкреслила синоптикиня.

