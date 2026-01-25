Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

З 26 січня по 1 лютого в Україні очікується морозна погода та періодичні снігопади

Цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укредметцентр».

26 січня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -2°..+1°. Хмарно, місцями сніг.
  • на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -3°..-5°, вдень -1°..+1°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, можливий невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року фото 1

27 січня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-5°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -2°..+1°, вдень +1°..+4°. Хмарно, мокрий сніг з дощем.
  • на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-4°. Хмарно, помірний сніг.
  • на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-4°. Хмарно, сніг, ожеледиця.
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року фото 2

28 січня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-6°. Хмарно, часом сніг.
  • на півдні: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Хмарно, сніг.
  • на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-6°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у центрі: Температура вночі -6°..-8°, вдень -2°..-4°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -7°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно, сніг.
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року фото 3

29 січня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-7°. Переважно хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+1°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-6°. Мінлива хмарність, місцями сніг.
  • на сході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Хмарно, без істотних опадів.
  • у центрі: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -9°..-11°, вдень -4°..-6°. Хмарно, часом невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року фото 4

30 січня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-7°. Переважно сонячно.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-9°. Сонячно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-7°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -5°..-7°. Ясно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року фото 5

31 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі -4°..-7°, вдень 0°..+2°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..-4°. Переважно сонячно.
  • на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -5°..-7°. Сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність.

1 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, місцями мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-6°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -2°..-4°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

