В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026

На дорогах країни ожеледиця

У неділю, 25 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.

Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті і вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17° морозу, вдень

7-12° морозу; на півдні та заході вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Київській області та столиці невеликий сніг На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.