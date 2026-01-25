Головна Країна Суспільство
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 25 січня
На дорогах країни ожеледиця

У неділю, 25 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.
Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті і вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.
На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17° морозу, вдень
7-12° морозу; на півдні та заході вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці невеликий сніг На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026
