В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня

В семи областях України очікуються помірні дощі

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, на Одещині значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних і північних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 7 жовтня Укргідрометцентр

У вівторок, 7 жовтня, у Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Як відомо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.