Коли в Україну прийде «бабине літо»: прогноз синоптиків

За словами синоптикині Наталії Птухи, у жовтні можливі короткочасні підвищення температури завдяки надходженню південних повітряних мас

Вихідними 4 –5 жовтня українців чекає коротке потепління: денні температури підвищаться на кілька градусів, а на південному сході стовпчики термометрів сягатимуть +20 °C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар синоптикині Наталії Птухи у ефірі Ранок.Live.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що цьогорічне літо тривало майже на тиждень довше кліматичної норми та завершилося лише наприкінці вересня. «Саме тоді в більшість регіонів прийшла метеорологічна осінь», – додала Птуха.

Найближчими днями очікується невелике потепління. Уже в п’ятницю синоптики прогнозують перерву в опадах і навіть сонячні прояснення. На вихідних температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.

«На південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +20 °C, тоді як у більшості областей – у межах +10…+15 °C. Проте вже знову прогнозуються дощі», - зазначила Птуха.

Нагадаємо, що на початку жовтня в Україні очікується різке похолодання, особливо вдень, а також дощі у більшості регіонів. Тепла осіння погода цього тижня добігає кінця. За прогнозом «Укргідрометцентру», на півночі температура вночі складатиме +7…+11 °C, вдень +12…+15 °C, а на півдні вночі +10…+14 °C, вдень +17…+20 °C.



Синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що попереду ще очікується потепління: жовтень обіцяє сонячні та теплі дні. Водночас вона наголосила на необхідності тепло одягатися та бути обережними на дорогах через тумани.













