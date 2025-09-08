Головна Київ Фото
search button user button menu button

Київ накрила потужна злива (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ накрила потужна злива (фото, відео)
Патрульна поліція Києва: Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду
фото: glavcom.ua

Поліцейські дали поради, як діяти під час зливи водіям та пішоходам

Сьогодні, 8 вересня, Київ накрила злива. Поліцейські радять дотримуватися правил для безпечної поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

У зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту був ускладнений. О 18:04 його відновили.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Поліцейські радять водіям:

  • не забувайте користуватись ременями безпеки;
  • дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюйте різких маневрувань;
  • не перевищуйте швидкість;
  • рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. Зупинившись, обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Поліцейські радять пішоходам:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Зауважимо, що український гідрометцентр, попереджав, що сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Читайте також:

Теги: Київ негода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава КМВА Ткаченко взяв на прапор вирішення проблеми дрифтерів. Що ж насправді криється за його гучними обіцянками?
«Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками? Проблема
12 серпня, 16:00
Патрульні виявили величного лісового мандрівника, який знесилено лежав на узбіччі
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
12 серпня, 08:35
Земельна ділянка перебувала в оренді з 2008 року, втім будівельні роботи так і не було розпочато
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
12 серпня, 10:54
Такий вигляд має локація після оновлення
У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося
19 серпня, 09:31
Кияни заборгували 6,5 млрд грн за опалення та гарячу воду, комунальники пішли до суду
Кияни заборгували 6,5 млрд грн за опалення та гарячу воду, комунальники пішли до суду
19 серпня, 11:27
Рух Парковим мостом буде частково обмежений протягом чотирьох місяців
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів
20 серпня, 14:12
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
26 серпня, 17:03
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
Росія атакувала Київ дронами
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
Вчора, 22:40

Фото

Київ накрила потужна злива (фото, відео)
Київ накрила потужна злива (фото, відео)
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків
У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)
У центрі Києва вдруге за сезон почав цвісти каштан (фото, відео)
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9707
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4274
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4139
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3754
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua