Київ накрила потужна злива (фото, відео)

Патрульна поліція Києва: Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду

Поліцейські дали поради, як діяти під час зливи водіям та пішоходам

Сьогодні, 8 вересня, Київ накрила злива. Поліцейські радять дотримуватися правил для безпечної поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

У зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту був ускладнений. О 18:04 його відновили.

Поліцейські радять водіям:

не забувайте користуватись ременями безпеки;

дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюйте різких маневрувань;

не перевищуйте швидкість;

рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. Зупинившись, обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Поліцейські радять пішоходам:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Зауважимо, що український гідрометцентр, попереджав, що сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.