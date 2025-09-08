Київ накрила потужна злива (фото, відео)
Поліцейські дали поради, як діяти під час зливи водіям та пішоходам
Сьогодні, 8 вересня, Київ накрила злива. Поліцейські радять дотримуватися правил для безпечної поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.
У зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту був ускладнений. О 18:04 його відновили.
Поліцейські радять водіям:
- не забувайте користуватись ременями безпеки;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюйте різких маневрувань;
- не перевищуйте швидкість;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. Зупинившись, обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Поліцейські радять пішоходам:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.
Зауважимо, що український гідрометцентр, попереджав, що сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Коментарі — 0