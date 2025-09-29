Головна Новини
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
У Києві мінлива хмарність, дощ
фото: glavcom.ua

У західних, північних областях України очікується помірний дощ

Сьогодні, 29 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях помірний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

Прогноз погоди на 29 вересня
Прогноз погоди на 29 вересня
Укргідрометцентр

У понеділок, 29 вересня, у Києві очікується мінлива хмарність, дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Як відомо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

