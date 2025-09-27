Синоптикиня Діденко поділилась, чи чекати у жовтні потепління

Завтра, 28 вересня холодний фронт накриє Сумщину, Чернігівщину, Київщину та простягнеться до Тернопільщини

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у неділю, 28 вересня, атмосферний фронт принесе дощі на північ України, але й зазначила, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні, пише «Главком».

Діденко запевняє, що попереду ще буде потепління: жовтень обіцяє подарувати сонячні й теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

Водночас завтра, 28 вересня холодний фронт накриє Сумщину, Чернігівщину, Київщину та простягнеться до Тернопільщини. У цій зоні хмар і дощів буде найпрохолодніше – лише +9…+12 °C. У Карпатах також очікується сиро й холодно.

У Києві протягом дня хмарно, місцями невеликий дощ. Вночі +5…+8 °C, вдень близько +10…+12 °C. На решті території переважатиме суха погода. Температура коливатиметься від +12…+16 °C, на півдні підніметься до +14…+18 °C.

До слова, синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні.