В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
Прогноз погоди на 21 вересня
фото: glavcom.ua

В Україні хмарно сьогодні

У неділю, 21 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.

В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

