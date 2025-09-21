В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
В Україні хмарно сьогодні
У неділю, 21 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.
У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.
До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.
Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.
