Головна Новини
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
У Києві без опадів
фото: glavcom.ua

23 вересня на крайньому заході країни місцями очікується невеликий дощ

Сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

Прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 23 вересня
Укргідрометцентр

У вівторок, 23 вересня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15°, вдень 22-27°, у столиці вночі 13-15°, вдень 24-26°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

Як відомо, у понеділок, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кияни та гості міста масово вийшли на вулиці – вони гуляють парках та навіть засмагають біля водойм. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячні панелі стійкіші до граду, ніж здається на перший погляд
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
2 вересня, 15:10
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
24 серпня, 10:00
У Києві невелика хмарність, без опадів
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня
28 серпня, 06:01
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
26 серпня, 17:03
У Києві невелика хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 30 серпня
30 серпня, 06:01
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Прогноз погоди на 19 вересня
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 19 вересня 2025
19 вересня, 06:00
Прогноз погоди на 22 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025
Вчора, 06:02

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua