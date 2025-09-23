В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня

23 вересня на крайньому заході країни місцями очікується невеликий дощ

Сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

Прогноз погоди на 23 вересня Укргідрометцентр

У вівторок, 23 вересня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15°, вдень 22-27°, у столиці вночі 13-15°, вдень 24-26°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

Як відомо, у понеділок, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кияни та гості міста масово вийшли на вулиці – вони гуляють парках та навіть засмагають біля водойм.