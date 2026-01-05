На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку

Наприкінці тижня очікується можливе похолодання

6 січня на Україну чекає погіршення погоди. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує похолодання та опади, що призведуть до небезпеки на вулиці. Про це пише «Главком» із посиланням допис синоптикині у Facebook.

«Атмосферні фронти південного циклону зумовлять сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер. Найближчої ночі буде мороз, а завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до «плюсів». Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь!» – повідомила синоптикиня. Також Наталка Діденко розповіла, що 7 січня також буде ожеледиця.

Температура по Україні 6 січня буде триматися -2, -6 градусів морозу. У північних областях та на північному сході -5, -11 градусів. Водночас на заході, півночі, на сході України температура підніметься від 0 до +2 градусів тепла. У центральних областях очікується до +2, +6 градусів, а в південній частині країни до +5+12 градусів!

Атмосферні фронти південного циклону зумовлять погіршення погоди фото: Наталка Діденко/Facebook

«У Києві найближчої ночі очікується сніг, а вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи. На дорогах ожеледиця, вдень льодяна каша. Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7, завтра вдень потепліє до відлиги!» – розповіла Діденко. Вона також зауважила, що коли почнеться потепління, з дахів з'їжджатиме сніг, тому треба бути обережними.

Крім цього, Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.

