На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку
У Києві найближчої ночі очікується сніг
Наприкінці тижня очікується можливе похолодання

6 січня на Україну чекає погіршення погоди. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує похолодання та опади, що призведуть до небезпеки на вулиці. Про це пише «Главком» із посиланням допис синоптикині у Facebook.

«Атмосферні фронти південного циклону зумовлять сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер. Найближчої ночі буде мороз, а завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до «плюсів». Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь!» – повідомила синоптикиня. Також Наталка Діденко розповіла, що 7 січня також буде ожеледиця.

Температура по Україні 6 січня буде триматися -2, -6 градусів морозу. У північних областях та на північному сході -5, -11 градусів. Водночас на заході, півночі, на сході України температура підніметься від 0 до +2 градусів тепла. У центральних областях очікується до +2, +6 градусів, а в південній частині країни до +5+12 градусів!

«У Києві найближчої ночі очікується сніг, а вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи. На дорогах ожеледиця, вдень льодяна каша. Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7, завтра вдень потепліє до відлиги!» – розповіла Діденко. Вона також зауважила, що коли почнеться потепління, з дахів з'їжджатиме сніг, тому треба бути обережними.

Крім цього, Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.

Раніше «Главком» писав про те, що Наталка Діденко попереджала, що за попередніми прогнозами, наприкінці цього тижня очікується істотне зниження температури. Воно буде короткочасним.

