Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях

У четвер, 8 січня, у низці областей України очікується значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

8 січня в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина. Зокрема, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Жовтий – І рівень небезпечності, помаранчевий – ІІ рівень небезпечності
мапа: Український гідрометеорологічний центр

Вдень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с; в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», – зазначає Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, 8 січня в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, очікується активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Теги: прогноз погоди негода Укргідрометцентр

