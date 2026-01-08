Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні

8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети

У четвер, 8 січня, у низці областей України очікується значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця.

8 січня в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина. Зокрема, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Жовтий – І рівень небезпечності, помаранчевий – ІІ рівень небезпечності мапа: Український гідрометеорологічний центр

Вдень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с; в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», – зазначає Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, 8 січня в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, очікується активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.