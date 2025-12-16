Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
Прогноз погоди на 16 грудня
На Київщині вранці місцями туман

У вівторок, 16 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території, вдень в Україні без опадів.
Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

