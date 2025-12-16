В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025

На Київщині вранці місцями туман

У вівторок, 16 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території, вдень в Україні без опадів.

Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят.

