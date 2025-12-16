Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища

У столиці оголошено перший рівень небезпечності

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 16 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Також на 16 грудня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, 3-5° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам теж варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, вранці 14 грудня вулиці Києва та області вперше за сезон вкрилися снігом. Засніжило як саму столицю, так і область.

