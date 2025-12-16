Головна Київ Новини
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища

Ірина Міллер
У першій половині дня 16 грудня у Києві туманна погода, видимість 200-500 метрів
фото: glavcom.ua

У столиці оголошено перший рівень небезпечності

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 16 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Також на 16 грудня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, 3-5° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам теж варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, вранці 14 грудня вулиці Києва та області вперше за сезон вкрилися снігом. Засніжило як саму столицю, так і область. 

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами. «Главком» публікував актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

