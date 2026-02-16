Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю у Києві та області

Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом

У мерії наголошують, що повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста можливості немає

Завтра, 17 лютого, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформуж «Главком».

Також синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16° та вдень 7-9° морозу.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;

не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки;

у снігопади віддайте перевагу громадському транспорту.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

У мерії наголошують, що комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські.

Ранок 16 лютого у Києві розпочався в умовах транспортного колапсу. Станом на ранок понеділка основні магістралі столиці забарвилися у «червоний» колір. Комунальна техніка працювала у посиленому режимі, проте потік транспорту рухавться вкрай повільно. Через складні погодні умови та дорожні затори вранці 16 лютого у Києві суттєво зросла вартість послуг таксі.