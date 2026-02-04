Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

У деяких областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 4 лютого, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У чотирьох областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях невеликий сніг. В західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем, на решті території без опадів.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди негода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
31 сiчня, 10:43
«Укрзалізниця» роз’яснила, чи мають пасажири з верхніх полиць право на нижні
«Укрзалізниця» роз’яснила, кому належить місце під нижньою полицею
28 сiчня, 13:57
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
24 сiчня, 12:46
Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Литва судитиме групу, яка планувала атаку на військові поставки Україні
Диверсія проти військової допомоги Україні: справа дійшла до суду в Литві
16 сiчня, 12:02
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки залишили новонароджену дівчинку
Немовля у сумці в під’їзді будинку: поліція Тернополя розслідує випадок
15 сiчня, 12:28

Суспільство

Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі
На Львівщині у ТЦК помер військовозобов'язаний через алкогольне отруєння: деталі
Чи можуть ЗСУ ліквідовувати вдвічі більше окупантів? Відповідь командира полку «Ахіллес»
Чи можуть ЗСУ ліквідовувати вдвічі більше окупантів? Відповідь командира полку «Ахіллес»
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua