Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
У деяких областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Сьогодні, 4 лютого, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У чотирьох областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях невеликий сніг. В західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем, на решті території без опадів.
Як повідомлялося, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.
