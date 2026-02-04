Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

Сьогодні, 4 лютого, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У чотирьох областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях невеликий сніг. В західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем, на решті території без опадів.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.