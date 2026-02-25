Укргідрометцентр попередив про небезпеку 26 лютого 2026 року у деяких областях

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра, 26 лютого, вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей 26 лютого – І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Зокрема, 26 лютого – 2 березня на рiчках суббасейну Прип'ятi очікується подальше підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

Оголошено І рівень небезпеки – жовтий. На рiчках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем та тепле вологе повітря.

