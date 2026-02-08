Головна Новини
search button user button menu button

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 8 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-9° морозу. На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь, температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 8 лютого
Прогноз погоди на 8 лютого
Укргідрометцентр

У неділю, 8 лютого, у Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 4-9° морозу, у столиці вночі та вдень 4-6° морозу.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. 

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр повітря вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
Прогноз погоди на 3 лютого
В Україні морози до -27°, без опадів: прогноз погоди на 3 лютого 2026
3 лютого, 06:01
Окрім морозу, значною проблемою стають тумани, які утворюються при потеплінні
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
31 сiчня, 16:35
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
28 сiчня, 14:10
У Києві хмарно
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59
Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
20 сiчня, 12:50
Через переохолодження на Рівненщині померли двоє людей
На Рівненщині через переохолодження померли двоє людей – ДСНС
19 сiчня, 14:51
В Україні спостерігається ускладнення погодних умов
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
8 сiчня, 18:15
Дорога у Василькові. 7 січня 2025 року
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
8 сiчня, 11:00

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua