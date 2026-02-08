В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 8 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-9° морозу. На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь, температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 8 лютого Укргідрометцентр

У неділю, 8 лютого, у Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 4-9° морозу, у столиці вночі та вдень 4-6° морозу.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.