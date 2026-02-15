Головна Новини
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 15 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, дощ, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у західних та Вінницькій областях помірні, вдень у західних та північних областях значні опади, переважно у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с, температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі у північній частині 4-9° морозу.

На решті території вночі без опадів, вранці та вдень помірний, у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг, на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни вдень пориви 15-20 м/с, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та південному сході країни вдень 3-8° тепла, в Криму до 14°.

Укргідрометцентр

У неділю, 15 лютого, у Києві хмарно. Вночі без опадів, вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, у столиці вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення,  до порушення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець.

