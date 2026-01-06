Україну накрили екстремальні погодні умови

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

У низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в низці областей України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь.

Жовтим позначено регіони, у яких оголошено жовтий рівень небезпечності фото: Український гідрометеорологічний центр/Facebook

Водночас у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м. Зокрема, на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця.

Рожевим на карті позначено опади у вигляді снігу, що темніший відтінок, то інтенсивніший снігопад

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Також на Київщині та у Києві вдень ожеледь, туман, видимість 300-500 м, а на дорогах ожеледиця.

Жовтим позначено пориви вітру

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошує Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. На півдні країни вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.