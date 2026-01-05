Головна Київ Новини
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ситуацію ускладнюватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Через туман видимість буде обмежено до 300-500 метрів

У вівторок, 6 січня, на території Києва та області очікується суттєве погіршення погодних умов. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, після нічного снігу вдень пройде мокрий сніг із дощем. Про це повідомляє «Главком».

Протягом доби на Київщині буде хмарно. Вранці та вдень до опадів додадуться туман та ожеледь, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Ситуацію ускладнюватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температурні показники будуть контрастними: по області вночі очікується 9-14° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть близько 10° морозу, вдень – 0-2° морозу. 

Через ожеледь та туман, що обмежить видимість до 300-500 метрів, синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також суттєво ускладнити рух транспорту на дорогах регіону. 

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.

Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина негода

