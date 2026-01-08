Головна Київ Новини
search button user button menu button

Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття
фото: ДСНС України/Facebook

Основний етап ремонту завершено, проте обмеження для водіїв ще діють

Фахівці «Київводоканалу» завершили аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі по вулиці Софіївській, 25. Мешканцям прилеглих будинків уже повернули водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

Станом на зараз аварійна бригада завершила основний етап ремонту та розпочала засипання котловану. Проте обмеження для водіїв ще діють.

«Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття», – зазначили у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, аварія на вул. Софіївській сталася вранці 7 січня. Через пошкодження водопровідної мережі діаметром 300 мм відбулося раптове руйнування дорожнього полотна.

Під час руху в провалля, що утворилося на дорозі, провалився тролейбус. Для порятунку багатотонної машини залучали фахівців ДСНС та КАРС. Щоб витягти транспортний засіб, рятувальники застосовували пневмоподушку та гідравлічне обладнання.

8 фото
На весь екран
Щоб визволити багатотонну машину з пастки, надзвичайникам довелося застосувати пневмоподушки, а також електро- та гідравлічний інструмент
фото? ДСНС України

Тільки після підняття корпусу спецтехнікою тролейбус вдалося відбуксувати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через пошкодження проїжджої частини рух від перехрестя з вулицею Володимирською був заблокований. На час ліквідації наслідків КМДА організувала роботу тимчасового автобусного маршруту № 16-К.

Ситуацію в столиці ускладнює й погода. Від вечора 6 січня Київ перебуває в полоні ожеледиці: мокрий сніг та дощ за низької температури перетворили дороги й тротуари на суцільну ковзанку, що значно уповільнює роботу комунальних служб та пересування містом.

Читайте також:

Теги: дороги погода водопостачання Facebook рятувальники аварія ремонт Київводоканал машини обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім не витримав друге президентство Дональда Трампа
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
10 грудня, 2025, 13:31
Російські удари по енергетиці Одещини призвели до надзвичайної ситуації
На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці
17 грудня, 2025, 15:19
Євросоюз розширив санкції на російські судна
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
18 грудня, 2025, 14:15
Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
9 грудня, 2025, 09:04
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
15 грудня, 2025, 17:56
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин
Відключення світла 17 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
16 грудня, 2025, 20:47
23 грудня на заході, півночі та частково в центрі країни буде невеликий сніг, тоді як на півдні та сході без опадів
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво
23 грудня, 2025, 05:25
АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 2025, 12:37
Китай ввів мита до 42,7% на молочну продукцію з ЄС
Молочна війна з Китаєм: Франція закликає Брюссель до екстрених контрзаходів
25 грудня, 2025, 09:35

Новини

Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
У столиці приспущено головний прапор країни
У столиці приспущено головний прапор країни
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua