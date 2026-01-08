Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано

Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття

Основний етап ремонту завершено, проте обмеження для водіїв ще діють

Фахівці «Київводоканалу» завершили аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі по вулиці Софіївській, 25. Мешканцям прилеглих будинків уже повернули водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

Станом на зараз аварійна бригада завершила основний етап ремонту та розпочала засипання котловану. Проте обмеження для водіїв ще діють.

«Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття», – зазначили у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, аварія на вул. Софіївській сталася вранці 7 січня. Через пошкодження водопровідної мережі діаметром 300 мм відбулося раптове руйнування дорожнього полотна.

Під час руху в провалля, що утворилося на дорозі, провалився тролейбус. Для порятунку багатотонної машини залучали фахівців ДСНС та КАРС. Щоб витягти транспортний засіб, рятувальники застосовували пневмоподушку та гідравлічне обладнання.

Щоб визволити багатотонну машину з пастки, надзвичайникам довелося застосувати пневмоподушки, а також електро- та гідравлічний інструмент фото? ДСНС України

Тільки після підняття корпусу спецтехнікою тролейбус вдалося відбуксувати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через пошкодження проїжджої частини рух від перехрестя з вулицею Володимирською був заблокований. На час ліквідації наслідків КМДА організувала роботу тимчасового автобусного маршруту № 16-К.

Ситуацію в столиці ускладнює й погода. Від вечора 6 січня Київ перебуває в полоні ожеледиці: мокрий сніг та дощ за низької температури перетворили дороги й тротуари на суцільну ковзанку, що значно уповільнює роботу комунальних служб та пересування містом.