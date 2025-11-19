В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада

У східних та центральних областях пройдуть дощі

Сьогодні, 19 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла, в Криму 15-20°, на решті території вночі 0-5° морозу (в більшості центральних областей 0-5° тепла), вдень 2-7° тепла, Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 19 листопада Укргідрометцентр

У середу, 19 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня.