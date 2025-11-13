Головна Країна Суспільство
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
Прогноз погоди на 13 листопада
фото: glavcom.ua

Водіїв і пішоходів просять бути обережними, оскільки в західних та частково північних областях очікуються тумани

У четвер, 13 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на території України зростатиме атмосферний тиск, формуючи поле підвищеного тиску. У зв'язку з цим у західних областях опадів не очікується, а в інших регіонах ще можливі невеликі дощі через залишкові процеси атмосферного фронту.

Повітряні маси, що поступатимуть з заходу та північного заходу, принесуть з собою більш прохолодну погоду. Цієї ночі температура повітря коливатиметься в межах 0-5 градусів тепла, а вдень максимальні температури становитимуть +5...+10 градусів.

В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман та невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі та вдень 6-8° тепла.
 
До слова, з 10 по 16 листопада музеї, театри та бібліотеки підготували різноманітну програму, щоб кожен зміг знайти щось до душі, збагатити свій внутрішній світ та відволіктися від буденності.

Зокрема, на цьому тижні на киян та гостей міста чекають: виставка «Авангардна Україна», сатирична вистава про сучасну жінку «Бука» у театрі «Золоті ворота» та комедія «Як я залишилася сама» у Молодому театрі, а також виступи легендарного дуету Іво Бобул – Лілія Сандулеса та два концерти Артема Пивоварова.

В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
