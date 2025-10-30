В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025

У Київській області та столиці без опадів

У четвер, 30 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.

Вітер переважно південний, та рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, у більшості областей країни вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, на півдні до 18°; у Карпатах вночі близько 0°, а вдень стовпчики термометрів будуть сягати 4-9° тепла

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.