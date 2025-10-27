В Україну після дощів прийде потепління: синоптикиня Діденко поділилась датами

В Україну прийде потепління та прояснення після дощового початку тижня

Вже наприкінці тижня українців очікує комфортніша погода

Початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Як повідомила синоптикиня, 27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер.

На заході, півночі та у Вінницькій області опади малоймовірні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7…+12 °C, а на півдні та південному сході буде дещо тепліше – до +16 °C.

За словами Діденко, перша половина тижня залишатиметься прохолодною, однак із четверга в більшості регіонів країни прогнозується підвищення температури та зменшення кількості опадів.

До слова, країни Західної Європи готуються до удару потужного та швидкоплинного шторму, який метеорологи охрестили «бомбовим циклоном» або «метеобомбою». Це небезпечне метеорологічне явище, що виникає внаслідок стрімкого падіння атмосферного тиску, несе загрозу шквальних вітрів, сильних злив та значних транспортних проблем на континенті.