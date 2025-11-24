В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада

На Чернігівщині та Сумщині місцями очікуються значні дощі

Сьогодні, 24 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом (на Чернігівщині та Сумщині місцями значні опади), вдень у більшості північних та центральних областей без опадів, температура вночі та вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла), на півдні та південному сході вночі 5-10°, вдень 10-15°. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 24 листопада Укргідрометцентр

У понеділок, 24 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 0-5° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.