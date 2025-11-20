В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 20 листопада 2025

У столиці та області без опадів

У четвер, 20 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті дощі, на решті території без опадів. Вітер буде рухатись переважно із південного-сходу, зі швидкістю 5-10 м/с.

Щодо температурного режиму вночі від 2° тепла до 3° морозу, в денні години 4-9° тепла; на півдні та південному сході країни дещо тепліше, вночі 3-8° тепла, а вдень в межах +11..16°, в Криму до 19°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень стовпики термометрів будуть сягати лиш 0-5° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.



