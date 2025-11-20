Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 20 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 20 листопада 2025
Прогноз погоди на 20 листопада
У столиці та області без опадів

У четвер, 20 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті дощі, на решті території без опадів. Вітер буде рухатись переважно із південного-сходу, зі швидкістю 5-10 м/с. 

Щодо температурного режиму вночі від 2° тепла до 3° морозу, в денні години 4-9° тепла; на півдні та південному сході країни дещо тепліше, вночі 3-8° тепла, а вдень в межах +11..16°, в Криму до 19°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень стовпики термометрів будуть сягати лиш 0-5° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 20 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.
 
До слова, цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму.

Зокрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025.

Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».   

