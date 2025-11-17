У Києві зафіксовано перший осінній мороз

Безморозний період у столиці тривав 218 днів

У столиці у неділю, 16 листопада, зафіксували перше цієї осені зниження температури до -1,2°C, що офіційно завершило безморозний період тривалістю 218 днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У пресслужбі зазначили, що завершився безморозний період, що тривав із 12 квітня – загалом 218 днів. Для порівняння, середня багаторічна дата першого заморозку припадає на 21 жовтня, а типовий безморозний період становить 197 днів.

Установлено також, що найкоротші безморозні періоди у столиці спостерігалися у 1902 та 1945 роках – по 144 дні, а рекордно довгий – 232 дні – був зафіксований у 2023 році.

Сьогодні, 17 листопада, в Україні прогнозується різке потепління. Однак очікується сильний південно-західний вітер. За даними синоптикині Наталки Діденко, температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а на півдні до +17 градусів. Водночас очікується потужний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. У Києві 17 листопада також посилиться вітер південних напрямків із поривами до штормових значень. Температура підніметься до +12 градусів, опадів не прогнозують.