В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 4 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем, на решті території без опадів. На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман, на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17° морозу, на Житомирщині, Київщині та Черкащині 16-21°, вдень 5-10° морозу, на північному сході та сході країни вночі 22-27° морозу, вдень 10-15° морозу, на Прикарпатті та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 4 лютого Укргідрометцентр

У середу, 4 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура по Київській області вночі 16-21° морозу, вдень 5-10° морозу, у столиці вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.