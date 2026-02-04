Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 4 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних, Вінницькій та Житомирській областях невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем, на решті території без опадів. На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман, на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17° морозу, на Житомирщині, Київщині та Черкащині 16-21°, вдень 5-10° морозу, на північному сході та сході країни вночі 22-27° морозу, вдень 10-15° морозу, на Прикарпатті та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 4 лютого
Прогноз погоди на 4 лютого
Укргідрометцентр

У середу, 4 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура по Київській області вночі 16-21° морозу, вдень 5-10° морозу, у столиці вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. 

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр повітря вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіаційний фон у столиці 26 січня становить 0.096 мкЗв/год
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
26 сiчня, 10:35
У Києві температура повітря опуститься до -11°
Нові невтішні прогнози: Україну чекає нова хвиля морозів
26 сiчня, 08:38
Столиця Боснії Сараєво опинилася серед лідерів світового антирейтингу якості повітря
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Прогноз погоди на 18 січня
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
18 сiчня, 05:59
Ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
17 сiчня, 15:13
Прогноз погоди на 17 січня
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг – погода на 17 січня 2026
17 сiчня, 06:00
Синоптикиня закликає орієнтуватися на професійні джерела та Гідрометцентр
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині
15 сiчня, 17:42
У Києві хмарно
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрили екстремальні погодні умови
6 сiчня, 08:47

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua