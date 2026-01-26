Нові невтішні прогнози: Україну чекає нова хвиля морозів

На вихідних погода у більшості областей буде нестійкою

Протягом тижня по території України очікується відлига. Попри це, вже на вихідних у деяких областях температура повітря знову знизиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на метеорологічні сервіси.

Так, у столиці температура повітря на вихідних опуститься від -7° до -11°.

31 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-5°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі -4°..-7°, вдень 0°..+2°. Сонячно.

на заході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..-4°. Переважно сонячно.

на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -5°..-7°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.

1 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-4°. Хмарно, невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, місцями мокрий сніг.

на сході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-6°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів.

На сході, вночі і на північному сході та більшості західних областей без опадів, на решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем. У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу, у південних, західних, Вінницькій областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла), на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.