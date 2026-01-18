Головна Країна Суспільство
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
Прогноз погоди на 18 січня
Вітер північно-східний, 5-10 м/с

У неділю, 18 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, інлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, в північній частині місцями 21-24°, вдень 10-15° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, місцями 21-24°, вдень 10-15° морозу; у Києву вночі 17-19°, вдень 12-14° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

