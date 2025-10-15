В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня

Вдень 15 жовтня на північному сході країни очікується невеликий дощ

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 6-11° тепла, у південній частині до 14°, в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 15 жовтня Укргідрометцентр

У середу, 15 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.