Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
фото: glavcom.ua

Вдень 15 жовтня на північному сході країни очікується невеликий дощ

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 6-11° тепла, у південній частині до 14°, в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 15 жовтня
Прогноз погоди на 15 жовтня
Укргідрометцентр

У середу, 15 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 вересня повсюди почне теплішати,
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
18 вересня, 04:57
Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
18 вересня, 13:13
Прогноз погоди на 19 вересня
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 19 вересня 2025
19 вересня, 06:00
Цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін
Україну накриє різке похолодання: названо дату
23 вересня, 09:13
У Києві без опадів
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
У Києві хмарно, дощитиме
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
6 жовтня, 11:33
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Синоптики попередили киян про сильний дощ
9 жовтня, 20:29

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua