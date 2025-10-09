Синоптики попередили киян про сильний дощ
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та Київщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.
До кінця доби 9 жовтня з утриманням вночі 10 жовтня очікується значний дощ, І рівень небезпечності, жовтий.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Як повідомлялося, цього тижня в Україні збережеться осіння погода з помірними температурами та дощами у більшості регіонів, особливо на початку тижня. Найхолоднішими стануть центральні області, а найвища температура очікується на сході та півдні.
Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду.
