В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
У Києві хмарно з проясненнями
28 вересня в Україні температура не підніметься вище 18° тепла

Сьогодні, 28 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні у більшості областей без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 28 вересня
Прогноз погоди на 28 вересня
Укргідрометцентр

У неділю, 28 вересня, у Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. 

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

