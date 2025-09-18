Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну

Синоптикиня попередила про сильні пориви вітру сьогодні, 18 вересня

З 19 вересня температура почне поступово підніматися, а вже 20-21 вересня в Україну повернеться справжнє тепло – очікується +24...+28 градусів, і при цьому без опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Сьогодні ж, за словами Діденко, очікується +15+20 градусів. Особливістю цього дня буде сильний, поривчастий вітер північного напрямку.

У Києві, хоча дощі вже не будуть йти, вітер залишиться рвучким і не дуже комфортним. Однак протягом дня температура в столиці підніметься до +19 градусів.

«Атмосферний фронт із дощами та близькими родичами – низькими градусами – 18 вересня, переміститься у східному напрямку. І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря», – написала вона.

До слова, опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.