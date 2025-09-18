Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
19 вересня повсюди почне теплішати,
фото: glavcom.ua

Синоптикиня попередила про сильні пориви вітру сьогодні, 18 вересня

З 19 вересня температура почне поступово підніматися, а вже 20-21 вересня в Україну повернеться справжнє тепло – очікується +24...+28 градусів, і при цьому без опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Сьогодні ж, за словами Діденко, очікується +15+20 градусів. Особливістю цього дня буде сильний, поривчастий вітер північного напрямку.

У Києві, хоча дощі вже не будуть йти, вітер залишиться рвучким і не дуже комфортним. Однак протягом дня температура в столиці підніметься до +19 градусів.

«Атмосферний фронт із дощами та близькими родичами – низькими градусами – 18 вересня, переміститься у східному напрямку. І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря», – написала вона.

До слова, опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

Читайте також:

Теги: дощ вітер Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато районів міста Мумбай затоплені водою по пояс
Мусонні дощі паралізували Мумбай (фото)
20 серпня, 11:58
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
23 серпня, 05:35
Прогноз погоди на 24 серпня
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
24 серпня, 06:00
Наступного тижня до нас ще завітає справжня літня спека
Синоптикиня розповіла, якою буде погода останнього тижня літа
24 серпня, 15:58
Прогноз погоди на 2 вересня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
2 вересня, 06:00
Патрульна поліція Києва: Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду
Київ накрила потужна злива (фото, відео)
8 вересня, 18:53
Прогноз погоди на 16 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
16 вересня, 06:00
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
8 вересня, 16:17
Прогноз погоди на 17 вересня
В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025
Вчора, 06:00

Суспільство

В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
Нова мовна обмудсменка нагадала театрам, в яких досі «проскакує» російська, що передбачає закон
Нова мовна обмудсменка нагадала театрам, в яких досі «проскакує» російська, що передбачає закон
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації
Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua