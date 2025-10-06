Головна Київ Новини
search button user button menu button

Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
фото: glavcom.ua

У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У Києві сьогодні, 5 жовтня, з утриманням у першій половині дня очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр». 

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.


Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби. 

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

До слова, попри відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. В Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками».

Теги: Київ негода погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла
Ошукані інвестори «Київміськбуду» перекрили Хрещатик (відео)
11 вересня, 13:51
Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
12 вересня, 08:24
Будівельний майданчик біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard
Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію
15 вересня, 09:25
Пес Міща, чия історія вмить стала відомою усій країні
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
18 вересня, 12:30
Працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району проводять зварювальні роботи
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
24 вересня, 12:47
Протягом години у торгівельному центрі буде приглушено світло в усіх приміщеннях
«Година тиші» у Dream: навіщо торгівельний центр приглушує світло та вимикає музику
25 вересня, 11:04
У поліції наголосили, що кожне повідомлення про «замінування» завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі
Понад тисячу повідомлень про замінування протягом двох днів отримала поліція Києва
26 вересня, 09:38
Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
28 вересня, 19:51
Суд погодився з аргументами прокуратури та залишив у силі рішення про створення ландшафтного заказника
Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника
29 вересня, 14:55

Новини

Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)
Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
Капітальний ремонт Харківського шосе: що зміниться після реконструкції
Капітальний ремонт Харківського шосе: що зміниться після реконструкції
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
На Фастівщині внаслідок нічної атаки горіли автівки
На Фастівщині внаслідок нічної атаки горіли автівки
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua