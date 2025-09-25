Головна Новини
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
У Києві без опадів
25 вересня у південно-західній частині та на сході країни місцями невеликий дощ

Сьогодні, 25 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південно-західній частині та на сході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура у північних та більшості західних областей вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла, на решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°.

У четвер, 25 вересня, У Києві очікується невелика хмарність, без опадів Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, вночі 25-26 вересня стовпчики термометрів опустяться до +2...+7°C. Різке зниження температури може призвести до перших осінніх заморозків. Наприкінці тижня, після проходження фронту, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опади припиняться, але холодна погода збережеться.

