Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
Уже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури
фото: glavcom.ua

Після похолодання та дощів до України повертається літнє тепло

Погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло. Як інформує «Главком», про це розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в інтерв’ю «Главреду».

На запитання, коли українцям чекати на бабине літо, вона відповіла, що воно може розпочатися вже цими вихідними.

За словами Птухи, вже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури.

«У неділю взагалі очікуємо +24 до +29 градусів. Вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними», – зазначила вона.

Наталія Птуха також прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

«Починаючи від 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 до +17, вдень може бути від +24 до +30 градусів. На сході країни навіть місцями до +32. Тобто очікується кілька справжніх літніх днів», – додала синоптикиня.

За словами Наталії Птухи, справжнє бабине літо можна очікувати від 20 до 24 вересня.

«Офіційної такої термінології у синоптиків немає, але от у народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути. Однак у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь», – пояснила вона.

Метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура протягом кількох діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

Зараз показники по метеостанціях України дещо вищі або близькі до цих відміток. Однак вже після 25 вересня очікується «перебудова синоптичних процесів».

«З наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати», – підсумувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Читайте також:

Теги: вихідні погода клімат Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
Вчора, 14:02
Угорський міністр виділив кілька ключових пунктів, що, на його думку, спричинили погіршення відносин
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин
11 вересня, 15:46
Вінстон Черчилль
Сьогодні Європі не вистачає Черчилля
9 вересня, 18:09
Прогноз погоди на 6 вересня
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 6 вересня 2025
6 вересня, 06:00
Андрій Єрмак зазначив, що сторони продовжують координувати свої позиції, щоб наблизити сталий і справедливий мир
Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора
4 вересня, 13:37
Сі Цзиньпін (з дружиною) вітають російського порезидента на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
1 вересня, 15:30
Венс заявив, що його обурюює продовження війни
Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні
24 серпня, 18:35
Марк Карні: У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні
Глава уряду Канади прибув до Києва у День Незалежності
24 серпня, 09:50
Китай висловив готовність направити війська в Україну
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
23 серпня, 12:56

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
Змушували танцювати та розігрувати сценки з мультика «Маша і Ведмідь»: штурмовик розповів про пережите у полоні
Змушували танцювати та розігрувати сценки з мультика «Маша і Ведмідь»: штурмовик розповів про пережите у полоні
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua