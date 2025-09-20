Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати

Після похолодання та дощів до України повертається літнє тепло

Погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло. Як інформує «Главком», про це розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в інтерв’ю «Главреду».

На запитання, коли українцям чекати на бабине літо, вона відповіла, що воно може розпочатися вже цими вихідними.

За словами Птухи, вже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури.

«У неділю взагалі очікуємо +24 до +29 градусів. Вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними», – зазначила вона.

Наталія Птуха також прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

«Починаючи від 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 до +17, вдень може бути від +24 до +30 градусів. На сході країни навіть місцями до +32. Тобто очікується кілька справжніх літніх днів», – додала синоптикиня.

За словами Наталії Птухи, справжнє бабине літо можна очікувати від 20 до 24 вересня.

«Офіційної такої термінології у синоптиків немає, але от у народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути. Однак у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь», – пояснила вона.

Метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура протягом кількох діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

Зараз показники по метеостанціях України дещо вищі або близькі до цих відміток. Однак вже після 25 вересня очікується «перебудова синоптичних процесів».

«З наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати», – підсумувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.