В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
У Києві без опадів
фото: glavcom.ua

На Закарпатті та Прикарпатті синоптики прогнозують значні дощі, подекуди з грозами

Сьогодні, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях значні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних областях помірні, вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, подекуди з грозами; на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на заході та півдні країни 14-19°, вдень 22-27°, у західних областях 19-24°.

Прогноз погоди на 11 вересня
Прогноз погоди на 11 вересня
Укргідрометцентр

У четвер, 11 вересня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Київській області вночі 10-15°, вдень 22-27°, у столиці вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, у Тернополі 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Це найтепліший день за 41 рік. До цього найвищий показник спостерігали у 1984 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Третього вересня був перекритий історичний температурний максимум. Він становив 29,9 градуса тепла. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1984 році й становило 28,6 градуса тепла», – розповів синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Володимир Царик.

Через теплу погоду у селі Жовнівка Бережанської громади повторно зацвіли яблуні. 

