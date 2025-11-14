Коли в Україну прийдуть похолодання та мокрий сніг? Прогноз синоптикині

У неділю, 16 листопада, прогнозується похолодання

Упродовж найближчих днів в Україні очікуються часті коливання температури, а вже наступного тижня можливе різке похолодання та опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«П`ятниця-субота – потепління. Неділя – похолодання. Понеділок – потепління. Вівторок – істотне похолодання до невеликих «мінусів» вночі, а вдень до +2, +6°С і є ймовірність 19 листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. В Україну з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, вологість повітря залишатиметься високою, що вночі та вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей сприятиме утворенню туманів.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.