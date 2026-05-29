В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року

Сьогодні, 29 травня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, в південній частині з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 29 травня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 29 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 13-18°, у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Як відомо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури.