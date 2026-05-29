В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року

glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua
Вдень у столиці температура коливатиметься від 14° до 16°

Сьогодні, 29 травня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, в південній частині з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 29 травня
У п'ятницю, 29 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 13-18°, у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Як відомо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

