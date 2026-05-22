Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом
За прогнозами, очікуються шквали зі швидкістю 15-20 м/с
Київ та Київську область у найближчу годину знову охопить негода. Синоптики попереджають про грози, місцями град та сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні утримаються до кінця дня 22 травня. За прогнозами, очікуються шквали зі швидкістю 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Це вже четвертий день поспіль, коли на Київщині вирує негода.
Рятувальники та синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних, будівельних та енергетичних підприємств, а також суттєво ускладнити рух транспорту на дорогах. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.
Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня, 20 травня та 21 травня.
