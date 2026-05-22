Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом

Київ та Київську область у найближчу годину знову охопить негода. Синоптики попереджають про грози, місцями град та сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні утримаються до кінця дня 22 травня. За прогнозами, очікуються шквали зі швидкістю 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Це вже четвертий день поспіль, коли на Київщині вирує негода.

Попередження про небезпечні погодні явища у Києві та області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Рятувальники та синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних, будівельних та енергетичних підприємств, а також суттєво ускладнити рух транспорту на дорогах. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.

Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня, 20 травня та 21 травня.