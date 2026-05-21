Грози та град: де вируватиме негода 22 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: glavcom.ua
У низці областей 22 травня оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 22 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошує Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня у столиці очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, 19, 20 та 21 травня Київ накрила негода. Темне небо столиці освітлювали потужні спалахи блискавки.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

