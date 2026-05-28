На Київщину сунуть грози та град: оголошено штормове попередження

Через погіршення погоди оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

У найближчу годину та до кінця доби 28 травня на території Київської області та в столиці очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, регіон накриють грози, а в окремих районах області можливий град. Через погіршення погоди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

фото: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до низки проблем, зокрема:

ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств;

перебоїв у роботі будівельної галузі;

погіршення видимості та ускладнення руху транспорту на дорогах.

Мешканцям міста та області рекомендують бути обережними, не залишати автомобілі під деревами та рекламними щитами, а також за можливості перечекати негоду в приміщенні.

Нагадаємо, у Європі фіксують рекордну спеку для кінця травня. У Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років. Водночас в Україні найближчим часом сильної спеки не прогнозують. Укргідрометцентр наголошує, що прогнози для Іспанії, Франції чи Великої Британії не стосуються України.

За даними синоптиків, на територію країни надходитиме прохолодне повітря зі Скандинавії. Через це до кінця травня температура буде в межах норми, а подекуди навіть нижчою.

У Києві до кінця тижня прогнозують свіже повітря, мінливу хмарність та періодичні дощі. На вихідних у столиці потеплішає до +21…+24°C.