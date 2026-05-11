Головна Новини
search button user button menu button

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
В Україні хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 18 до 20°

Сьогодні, 11 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози, лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській області без опадів. Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.
Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій 4-9°, на решті території 8-13°, вдень 17-22°.

Прогноз погоди на 11 травня
Прогноз погоди на 11 травня
Укргідрометцентр

У понеділок, 11 травня у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°, у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
15 квiтня, 16:54
Прогноз погоди на 16 квітня
В Україні до +19° та місцями дощі: прогноз погоди на 16 квітня 2026
16 квiтня, 06:04
Гідрометцентр спрогнозував заморозки до -3° у ніч на 21 квітня
Україну накриють заморозки. Гідрометцентр назвав області та попередив про небезпеку
20 квiтня, 16:14
Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській
У Києві через негоду впав легендарний каштан
26 квiтня, 18:40
Синоптики наголошують, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам
Похолодання триває. Синоптики попередили про небезпеку
28 квiтня, 07:29
Холод відступає. З початку травня в Україну повернеться тепло
Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси
30 квiтня, 12:53
Прогноз погоди на 1 травня
В Україні вітряно та без опадів: прогноз погоди на 1 травня 2026
1 травня, 06:00
Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів прогнозуються у центральних, південних, східних регіонах
Загроза для врожаю: Україну накриють нічні заморозки
2 травня, 17:21
Сонячне гало над Багриновою горою у Києві 8 травня 2026 року
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
8 травня, 15:32

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua