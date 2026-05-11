В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня

Вдень у столиці температура коливатиметься від 18 до 20°

Сьогодні, 11 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози, лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській області без опадів. Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій 4-9°, на решті території 8-13°, вдень 17-22°.

Прогноз погоди на 11 травня Укргідрометцентр

У понеділок, 11 травня у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°, у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.